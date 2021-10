Lazio-Inter già decisiva? Inzaghi torna a Roma dopo lo scudetto sfumato – CdS

Lazio-Inter e Juventus-Roma, squadre ancora in costruzioni ma sfide che possono già essere decisive per il campionato. Secondo il Corriere dello Sport, solo Simone Inzaghi sembra già oltre i problemi rispetto i suoi colleghi.

CORSA SCUDETTO – Lazio-Inter e Juventus-Roma già decisive? Secondo il quotidiano romano se fosse possibile fare una classifica dei progetti tenendo conto della solidità, l’Inter sarebbe davanti a tutte. Simone Inzaghi sembra essere già andato oltre i problemi rispetto i suoi colleghi come lo stesso Maurizio Sarri alla Lazio, ma anche lo stesso Massimiliano Allegri alla Juventus. Lazio-Inter è la partita in cui i laziali nostalgici di Simone Inzaghi torneranno ad abbracciare il loro ex tecnico: momenti di vero spettacolo conditi con qualche trofeo e uno scudetto sfumato. Simone è stato bravo a traghettare subito anche l’Inter, ed è stato bravo a farlo anche subito.

Fonte: Corriere dello Sport – Alberto Polverosi