Inter, non solo Barella. Altra priorità è Brozovic: previsto nuovo incontro – CdS

Se da una parte il contratto di Barella ha una scadenza giugno 2024 (vedi articolo), la priorità ad oggi è quella di rinnovare il contratto al suo amico Marcelo Brozovic, il cui contratto si esaurirà il prossimo giugno.

PRIORIT – L’Inter nei prossimi giorni tornerà a discutere con l’entourage di Marcelo Brozovic per quanto riguarda il rinnovo di contratto, vista la scadenza prevista per il prossimo giugno. Secondo il quotidiano romano, questa settimana, o più probabilmente la prossima, Marotta e Ausilio incontreranno il padre del ragazzo per discutere del rinnovo. Le richieste sono pressoché identiche a quelle per Barella: circa 6 milioni o poco più per quanto riguarda l’ingaggio. C’è fiducia da entrambe le parti nonostante i sondaggi fatti dal Milan.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno