La Lazio come l’Inter, problemi in difesa: ad oggi solo 2 sicuri − CdS

Domenica ci sarà Lazio-Inter, partita in programma allo stadio Olimpico. Sarri ha qualche problema in difesa per mancanza di uomini.

ULTIME − Antivigilia di Lazio-Inter, partitissima della sedicesima giornata di Serie A. Maurizio Sarri, come già successo a Simone Inzaghi, deve fare i conti con qualche infortunio di troppo in difesa. Come riferisce il Corriere dello Sport, ad oggi la coppia disponibile e titolare contro la capolista sarebbe quella composta da Mario Gila e Nicolò Casale. Alessio Romagnoli non sarà della partita e punta a rientrare per il match contro l’Empoli. Mentre Patric, influenzato, sta lavorando a parte. Da capire se riuscirà a recuperare per la sfida di domenica. Tra gli assenti ma non in difesa, anche l’esterno offensivo Isaksen.

Fonte: Corriere dello Sport – Daniele Rindone