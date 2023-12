Djalò-Inter, il Lille vuole cash! Rischio sorpasso (da un’italiana) − CdS

Si complica la situazione Tiago Djalò. Nonostante l’Inter lo avesse in pugno per prelevarlo a zero in estate, ora il Lille chiede soldi per liberarlo direttamente a gennaio.

COMPLICANZE − Occhio alla situazione Djalò. Il difensore portoghese, ai box dallo scorso marzo per la rottura del legamento crociato, ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Lille in scadenza a giugno 2024. Da qui l’affondo dell’Inter per prelevarlo a zero. Ma nonostante il club lo avesse in pugno, adesso i francesi hanno deciso di alzare la voce. Il Lille, infatti, racconta il Corriere dello Sport avrebbe chiesto all’Inter di acquistarlo a gennaio per cinque milioni di euro. Cifra a cui il club meneghino non può arrivare per mancanza di budget in entrata. Da qui ai prossimi mesi potrebbe crearsi anche uno scontro tra il club transalpino e lo stesso Djalò, nel caso in cui il giocatore decidesse di puntare i piedi e rimanere in Francia fino alla scadenza del contratto per poi approdare all’Inter a giugno. Nel caso si verificasse tale ipotesi, il Lille potrebbe metterlo fuori rosa. Situazione sicuramente non ideale per la stessa Inter, che a giugno troverebbe un giocatore lontano dai campi per un anno e mezzo. Occhio allora alla concorrenza. Infatti, a gennaio Barcellona e Juventus sarebbero disposte a pagare i cinque milioni di euro richiesti dal Lille per prelevarlo.

Fonte: Corriere dello Sport – Giorgio Coluccia