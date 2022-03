Lautaro Martinez, oggi il tampone. Inzaghi lo vuole subito a disposizione – TS

Lautaro Martinez, oggi scadono i sette giorni di isolamento e per questo motivo, secondo TuttoSport, effettuerà un tampone di controllo. Simone Inzaghi incrocia le dita per averlo subito a disposizione.

DOPO SETTE GIORNI – Lautaro Martinez oggi effettuerà il tampone di controllo dopo i sette giorni di isolamento. Se negativo, il centravanti argentino potrà subito recarsi ad Appiano Gentile per recuperare in vista del rientro di tutta la squadra previsto per martedì, quando inizierà ufficialmente la preparazione a Juventus-Inter. Ad Appiano Gentile, intanto, prosegue il lavoro personalizzato di Marcelo Brozovic e Stefan de Vrij, che puntano a recuperare gradualmente dai rispettivi problemi fisici, così da essere a disposizione di Inzaghi per la sfida contro la Juventus. I due, nonostante i giorni di riposo concessi dal tecnico al resto della squadra, continuano ad allenarsi. Le speranza dello staff medico è che i due rientrino già da martedì, così come il centravanti argentino.

Fonte: TuttoSport – F.M.