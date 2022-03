Inter, senza soldi saranno utilizzate pedine di scambio! Anche per Bremer – CdS

Inter, avanti ancora con l’autofinanziamento proprio come la scorsa stagione? Molto dipenderà dalle indicazioni di Zhang. Secondo il Corriere dello Sport, la direzione è praticamente quella, quindi il ragionamento fatto per Scamacca e Frattesi (vedi QUI) vale anche per Bremer.

CONTROPARTITE – L’Inter in estate potrebbe essere costretta a vendere per rimettere a posto i piani, così come già fatto la scorsa stagione. Tutto dipenderà dalle indicazioni che arriveranno dalla società e soprattutto dal presidente Zhang. Se però, come gli indizi lasciano credere, l’Inter non investirà sul mercato e andrà avanti con l’autofinanziamento, Marotta e Ausilio vivranno un’altra estate come quella passata, nella quale dovranno fare miracoli sul mercato. Altrimenti, secondo il quotidiano romano, la soluzione è quella di utilizzare contropartite in operazioni giudicate importanti così da generare anche una plusvalenza.

CON IL TORINO – In tal senso, anche per arrivare a Gleison Bremer potrebbero essere utilizzate delle pedine di scambio, in particolare due: Agoumé e Satriano. I dirigenti dell’Inter non vorrebbero perdere il controllo di Agoumé, che al Brest sta disputato una grande stagione, ma con lui si sta mettendo alla luce anche Satriano. Magari per uno scambio chiederà informazioni il Torino, al quale Marotta spera di strappare il difensore brasiliano.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Ramazzotti

