Inter, a centrocampo sarà rivoluzione! Non solo Veretout: altri quattro nomi – TS

Inter, a giugno a centrocampo sarà rivoluzione. Ne è sicura l’edizione odierna di TuttoSport che fa l’elenco dei giocatori in uscita dal club nerazzurro, ma anche quelli in entrata. A tal proposito, oltre a Jordan Veretout (e ovviamente Davide Frattesi), piacciono anche altri giocatori.

IN USCITA – In estate diversi centrocampisti dell’Inter saluteranno definitivamente il club. Via Arturo Vidal (liquidato con una buonuscita di circa quattro milioni), e Matìas Vecino (da svincolato). Incerto, invece, il futuro legato a Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, che saranno comunque messi sul mercato in attesa di offerte. La dirigenza nerazzurra farà una profonda riflessione in merito la batteria dei centrocampisti. I titolari resteranno Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, ma il rendimento delle ultime settimane hanno certificato quanto sia importante avere delle seconde linee affidabili.

TANTI NOMI – Il primo nome nella lista di Beppe Marotta è chiaramente quello di Davide Frattesi, su cui l’Inter si è mossa per prima, ma adesso il problema principale è l’inserimento della Juventus. L’ultimo nome della lista è Xeka, ventisettenne centrocampista del Lille in scadenza di contratto, che piace tanto alla Roma. A proposito di giallorossi, il club ha deciso di mettere in vendita Jordan Veretout. L’Inter, che da mesi cerca un sostituto di Marcelo Brozovic, potrebbe puntare su di lui. La sua valutazione è di circa quindici milioni (piace anche al Marsiglia, che ne ha offerto otto). Qualora la Sampdoria, invece, volesse puntare su Stefano Sensi, la dirigenza nerazzurra potrebbe intavolare una trattativa per Morten Thorsby. Poi spazio ai giovani: l’Inter segue con attenzione anche le vicende legate a Kristjan Asllani. A chiudere il cerchio con un altro giovane è Morten Hjulmand, che sta facendo bene a Lecce.

Fonte: TuttoSport – Stefano Carina e Stefano Pasquino

Per leggere la notizia completa, acquista “Tuttosport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.