Lautaro Martinez, oggi decisivo per capire il suo impiego contro il Verona

Domani l’Inter è di scena a Verona per la seconda giornata di Serie A. I nerazzurri quest’oggi completano la rifinitura ad Appiano Gentile per poi partire nel pomeriggio per raggiungere Verona. L’incognita è legata a Lautaro Martinez con l’allenamento di oggi che scioglierà i dubbi.

INCOGNITA – L’Inter è pronta per affrontare il Verona nella seconda giornata di campionato. Dopo l’esordio vincente e roboante contro il Genoa per 4-0 a San Siro sabato scorso, la squadra di Simone Inzaghi vuole fare bottino pieno dopo due giornate. Questa mattina la squadra si allena ad Appiano Gentile nella rifinitura in vista dei gialloblù per poi partire in direzione Verona questo pomeriggio. Ieri è arrivato Joaquin Correa a Milano e molto probabilmente sarà presente domani contro i gialloblù (vedi articolo). L’incognita però è legata a Lautaro Martinez. L’argentino è reduce da un problema muscolare e in questi giorni è tornato ad allenarsi con la squadra. Inzaghi lo avrà sicuramente tra i convocati ma potrebbe non schierarlo titolare domani se le indicazioni dall’allenamento di oggi non fossero ottimiste. Il rischio di perderlo per un periodo più lungo è dietro l’angolo e serve cautela dunque. Se Lautaro Martinez non fosse pronto sarebbe pronto Stefano Sensi che si è detto “Super carico” per la prossima giornata (vedi video). Altrimenti, l’altra opzione, sarebbe subito Correa dal primo minuto al fianco di Edin Dzeko, conosciuto ieri a cena allo Sheraton (vedi articolo).