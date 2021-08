Vidal, esordio stagionale positivo. Spazio anche in Verona-Inter?

Arturo Vidal ha vissuto un esordio di stagione positivo. Contro il Genoa, infatti, il cileno ha messo a segno un gol ed un assist. Il cileno troverà spazio anche contro il Verona?

ESORDIO – Arturo Vidal ha vissuto un esordio stagionale con l’Inter da sogno. Il cileno, infatti, nel corso della gara col Genoa ha messo a segno un gol (lo stesso numero di reti messe a segno nell’intera scorsa stagione) ed un assist al bacio per il gol di Dzeko. Il calciatore è apparso motivato, in forma e pronto a recitare un ruolo da protagonista nella nuova Inter targata Simone Inzaghi. Il cileno troverà spazio anche contro il Verona?

TRASFERTA – Per la prima trasferta stagionale Inzaghi potrebbe confermare in blocco l’11 visto contro il Genoa: l’unico cambio possibile è l’inserimento in formazione di Lautaro Martinez, per cui saranno decisivi gli ultimi allenamenti (qui i dettagli). Vidal, nonostante l’ottima prova contro il Genoa, rimane dietro nelle gerarchie a centrocampo in cui, sicuramente, Inzaghi confermerà Barella, Brozovic e Calhanoglu dal 1′. Il cileno, però, rappresenta un’arma in più dalla panchina. E rispetto all’apporto quasi nullo del cileno nello scorso campionato, è un bel passo avanti.