Simeone-Verona, ci siamo! Argentino in panchina con l’Inter? – Sky

Arrivano sempre più conferme. Giovanni Simeone è sempre più vicino a chiudere il suo trasferimento dal Cagliari al Verona. L’argentino, come confermato da Gianluca Di Marzio, è già in città e domani potrebbe addirittura essere in panchina contro l’Inter nella seconda giornata di Serie A.

TEMPI STRETTI – Il Verona ha scelto il nuovo attaccante (vedi articolo). Il cholito Simeone è il prescelto per rinforzare il reparto offensivo della squadra di Eusebio Di Francesco con l’argentino pronto a lasciare il Cagliari in questo preso. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, il giocatore si trova già in città e la possibilità di vederlo già domani tra i convocati (molto probabilmente in panchina) contro l’Inter è molto concreta. Simeone deve ora svolgere le visite mediche e ricevere l’idoneità sportiva per poi firmare il suo nuovo contratto. Il cholito lascia la Sardegna in prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto fissato a 12mln. Di Francesco ha il suo nuovo attaccante a portata di mano, si prenderà addirittura il rischio di schierarlo dal primo minuto visto che lo ha già avuto a Cagliari?

Fonte: Twitter Gianluca Di Marzio