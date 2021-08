Simeone, il Verona prova ad averlo contro l’Inter domani?

L’Hellas Verona sembra aver mollato la presa per Gianluca Scamacca e sembra aver virato su Giovanni Simeone. L’attaccante in forza al Cagliari sembra essere molto vicino alla squadra di Di Francesco con i gialloblù che potrebbe già oggi chiudere l’affare. Riusciranno ad averlo domani contro l’Inter?

CORSA CONTRO IL TEMPO – Il Verona sembra aver cambiato obiettivo per rinforzare il reparto offensivo di Di Francesco. Scamacca del Sassuolo sembrava essere l’indiziato numero uno per occupare la casella di centravanti ma ora i gialloblù sembrano avere il cholito Simeone nel mirino. L’attaccante del Cagliari ha sorpassato Scamacca (vedi articolo) e il Verona potrebbe cercare di accelerare le operazioni già oggi per averlo domani in campo contro l’Inter nella seconda giornata di Serie A. Certo, le procedure da seguire sono tante e lunghe: servirebbero prima le visite mediche, poi l’idoneità sportiva e infine la firma sul contratto. Probabilmente se l’affare si concludesse in giornata Simeone potrebbe essere del match senza aver sostenuto nessun allenamento. Spesso abbiamo visto giocatori arrivati nella nuova squadra poche ore prima per poi essere mandati in campo. Di Francesco, se il Verona riuscisse in questo mezzo miracolo, potrebbe rischiarlo subito titolare?