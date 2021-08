Viviano: «Champions League? Inter e Juventus avanti. Correa gran colpo»

Emiliano Viviano, portiere del Fatih Karagümrük, intevenuto su “Sky Sport 24” ha parlato degli imminenti sorteggi dei gironi di Champions League in cui l’Inter sarà una delle protagoniste.

AVANTI – Queste le parole di Viviano: «Italiane in Champions League? L’Atalanta non si può sottovalutare, va sempre presa in considerazione, anche in campionato dove può arrivare fra le prime tre. Il Milan è giusto che sia tornato dove merita. Ma è chiaro che Inter e Juventus partano un po’ più avanti. Correa in nerazzurro? Il “Tucu” è un grande giocatore, Inzaghi lo ha già allenato. È un calciatore con caratteristiche uniche, è un gran colpo».