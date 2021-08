Correa, cena con Marotta e Ausilio. Incontro anche con due compagni

Dopo il suo arrivo all’hotel Sheraton di Milano (vedi video), Joaquin Correa è ora a cena con i due dirigenti dell’Inter Beppe Marotta e Piero Ausilio, oltre al suo agente Alessandro Lucci. Nel mentre ha già avuto modo di incontrare anche due futuri compagni di squadra: Edin Dzeko e Ivan Perisic.

CENA NERAZZURRA – Si stanno definendo gli ultimi dettagli che porteranno Joaquin Correa a essere un nuovo attaccante dell’Inter. Come riporta il nostro inviato Roberto Balestracci, l’argentino dopo il suo arrivo all’hotel Sheraton di Milano si è incontrato con Beppe Marotta e Piero Ausilio. Insieme a loro, a cena, anche l’agente del calciatore, Alessandro Lucci. Ma non solo. Prima dell’ingresso nel ristorante dell’hotel, il Tucu ha avuto modo di incontrare anche due futuri compagni di squadra: Edin Dzeko e Ivan Perisic. Un incontro tuttavia non organizzato, con i due che si sono poi accomodati a un altro tavolo. Insomma, inizia l’avventura nerazzurra di Correa.