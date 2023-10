Lautaro Martinez: «Mai capitata partita così! Rinnovo? Una speranza»

Lautaro Martinez ha parlato al termine di Inter-Benfica, match valevole per la seconda giornata della fase a gironi di Champions League. Di seguito la sua analisi a caldo affidata a Mediaset

GARANZIA – Lautaro Martinez ha parlato così dopo Inter-Benfica: «Per noi era una partita importante perché in Spagna con al Real Sociedad abbiamo fatto fatica a fare il nostro gioco però oggi dovevamo voltare pagina e affrontare un avversario che già conoscevamo. Siamo contenti di aver vinto perché era importante. Sette occasioni? Non mi era mai capitata una partita così in carriera, siamo comunque contenti. Salerno è ormai alle spalle, guardiamo avanti. Rinnovo? Speriamo entro la fine di quest’anno, il mio agente sta lavorando con la società. Sono contento qui, do il massimo per la squadra e anche la mia famiglia sta bene. Non c’è motivo per cambiare».