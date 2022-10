Lautaro Martinez, allarme rientrato per Inter-Barcellona: lavoro in gruppo

Lavora duramente Lautaro Martinez in vista di Inter-Barcellona, tanto che le notizie allarmanti su un suo possibile infortunio uscite nella giornata di ieri si stanno spegnendo. L’argentino vuole esserci per la fondamentale sfida di domani a San Siro, tanto che oggi ha lavorato in gruppo.

RECUPERO LAMPO – Niente paura per Lautaro Martinez in vista di Inter-Barcellona. L’argentino, che sembrava aver subito un problema muscolare in occasione della gara contro la Roma, scalda i motori per la fondamentale sfida di domani in UEFA Champions League. Il numero dieci ha svolto oggi l’allenamento in gruppo, una chiara indicazione di come Simone Inzaghi voglia e possa puntare su di lui. Rientrate, dunque, le notizie allarmanti di ieri. Anche se, chiaramente, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.