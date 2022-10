Darmian: «Inter-Barcellona dopo la Roma, bello del calcio! Tifosi caricano»

Non solo le parole in conferenza stampa (vedi articolo). Matteo Darmian, in vista della partita contro il Barcellona di domani, è stato intervistato anche da Inter TV. Il giocatore nerazzurro si è soffermato in particolar modo sulla possibilità di riscattare la sconfitta di sabato e sull’apporto dei tifosi.

VOGLIA DI RISCATTO – Nemmeno il tempo di leccarsi le ferite dopo la Roma, che è già il momento di affrontare il Barcellona. Di questo ha parlato Matteo Darmian alla vigilia: «Il bello del calcio è che abbiamo subito una grande opportunità dopo neanche tre giorni di distanza. La sconfitta con la Roma è stata immeritata, ma domani troviamo una squadra difficilissima da affrontare. Scenderemo come sempre in campo cercando di imporre il nostro gioco e cercando di portare a casa i tre punti».,

CONCENTRAZIONE – Darmian non ha dubbi e sottolinea l’importanza della concentrazione per provare ad avere la meglio sui blaugrana: «Tutta la squadra dovrà fare un lavoro importante sia in fase offensiva che difensiva. Dovremo essere concentrati per tutti e novanta i minuti perché sono i dettagli che possono fare la differenza».

CARICA DI SAN SIRO – In chiusura di intervista, Matteo Darmian ha elogiato il tifo dell’Inter. Che anche domani sarà numeroso a San Siro: «Sappiamo quello che ci possono dare i nostri tifosi, ci hanno sempre supportato. Anche domani sera ci daranno una grande spinta».