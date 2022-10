Lautaro Martinez il migliore! Barella lucido. Inzaghi fortunato: le pagelle – TS

L’Inter di Simone Inzaghi secondo Tuttosport vince in modo fortunoso la partita, anche se la sostituzione Lautaro Martinez (il migliore in campo) con Bellanova fa ancora discutere. Lucido Nicolò Barella, in gol per la terza volta. Di seguito le pagelle dei nerazzurri secondo il quotidiano di Torino.

LE PAGELLE – L’Inter vince una partita incredibile sul finale grazie al gol di Henrikh Mkhitaryan, che segna inaspettatamente il (primo) gol che vale la vittoria contro la Fiorentina. Il centrocampista prima del gol aveva disputato una partita tra luci e ombre: voto 7. Non può nulla sui gol subiti André Onana, anche se non fa nemmeno tante parate: voto 6. Da rivedere la difesa al completo (voto 5,5 per tutti): Milan Skriniar soffre Kouamé, Stefan de Vrij perde Jovic e Francesco Acerbi sul gol di Ikoné non affonda il piede aspettando il raddoppio di Mkhitaryan che arriva tardi. Conferma, invece, per Nicolò Barella, al terzo gol consecutivo in questa stagione, lucido anche nell’offrire il pallone al compagno di squadra al 95′: voto 7,5. Male Federico Dimarco che sul rigore commette fallo rischiando anche il rosso: voto 5. Lautaro Martinez è per distacco il migliore dei suoi con una doppietta realizzata (con rigore procurato) che gli permette di superare Angelillo: voto 8.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino