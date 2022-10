Barella, non c’è due senza tre: secondo violino offensivo in Fiorentina-Inter

Nicolò Barella firma il vantaggio in Fiorentina-Inter, trovando così il terzo gol consecutivo. Altra prestazione più che positiva per il numero 23.

SPLENDIDA ABITUDINE – Nicolò Barella sembra averci preso gusto ormai. Con quello dello 0-1 in Fiorentina-Inter (vedi video), il centrocampista è infatti alla terza partita consecutiva con gol. Il quarto in questo campionato, il quinto in stagione: inutile dire che a livello di produzione offensiva è già la sua miglior stagione in nerazzurro. Ma, come già detto dopo le gare contro Barcellona e Salernitana (vedi focus), la rete è solo la punta dell’iceberg della prestazione di Barella.

SECONDA PUNTA – Barella non si conferma solo un ottimo incursore, come mostrato già dopo 90 secondi dal fischio d’inizio. Tra l’altro, un inserimento decisamente più classico rispetto ai due beffardi realizzati per segnare al Barcellona e alla Salernitana. Ma in Fiorentina-Inter emerge quasi come se il numero 23 fosse la seconda punta accanto a Lautaro Martinez. Non tanto per i 51 palloni toccati (secondo dato più alto di squadra, dal report della Lega Serie A) e i 12,5 km percorsi (il migliore di entrambe le squadre), quanto per la pericolosità in zona offensiva. Dopo il Toro, Barella è de facto il giocatore più pericoloso dell’Inter, con 2 tiri complessivi, entrambi verso la porta di Pietro Terracciano. Un’altra bellissima conferma sulla strada della risalita, sua e della squadra.