Lautaro Martinez, fiducia anche dai bookmaker per il gol – CdS

L’Inter deve ripartire questa sera contro il Genoa a Marassi per correre verso lo scudetto. I nerazzurri hanno bisogno di ritrovare punti e per farlo servono anche i gol degli attaccanti. Lautaro Martínez in Serie A non segna dal 17 dicembre scorso.

QUOTA – L’Inter ha bisogno di tornare a vincere per continuare a inseguire il sogno scudetto. I nerazzurri per farlo si affidano a Lautaro Martínez al fianco di Edin Dzeko (qui la probabile formazione) con la squadra che vuole aiutare l’argentino a ritrovare la via del gol. Il Toro in campionato non segna dal 17 dicembre scorso contro la Salernitana e nel 2022 ha timbrato una sola volta contro la Juventus in Supercoppa italiana (rigore). I bookmaker però, come riportato dal Corriere dello Sport, sono dalla parte di Lautaro Martínez con la quota marcatore non altissima, 1.80, dunque molto probabile. Fiducia quindi nell’argentino anche da parte degli scommettitori che evidentemente capiscono che prima o poi, questo periodo, avrà una fine.

Fonte: Corriere dello Sport