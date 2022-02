Genoa-Inter, Ekuban in dubbio, c’è Destro. Amiri dal 1′: la probabile – TS

Genoa-Inter è in programma questa sera alle 21:00. I rossoblù di Blessin sono alla ricerca di punti fondamentali per la lotta salvezza.

LE SCELTE – Genoa-Inter andrà in scena questa sera alle 21. I rossobù, guidati da Alexander Blessin, reduci da quattro pareggi, cercheranno di conquistare punti utili per continuare la rincorsa alla salvezza. Il tecnico, per la sfida del “Marassi” dovrà fare a meno di Bani, Piccoli, Vanheudsen e Criscito. In dubbio anche Ekuban: per l’attaccante sarà decisiva la rifinitura di questa mattina. Recupera, invece, Amiri, che partirà titolare a supporto di Destro, nel 4-2-3-1 disegnato dal tecnico dei padroni di casa. Assieme ai due agiranno Portanova a sinistra e Gudmundsson a destra. A centrocampo pronti Sturaro e Badelj. Davanti a Sirigu in porta, difesa formata da Hefti e Vasquez sulle corsie esterne e Ostigard e Maksimovic in mezzo.

Fonte: Tuttosport