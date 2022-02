Romano: «Bremer, obiettivo concreto dell’Inter, come altri due profili»

L’Inter vuole tornare a correre in campionato e lo vuole fare già da stasera quando farà visita al Genoa a Marassi. Intanto però si pensa già al futuro e al prossimo mercato estivo con i nerazzurri che hanno tre nomi sulla lista della spesa: Scamacca, Frattesi, Bremer.

ULTIME – L’Inter vuole e deve tornare a macinare punti in Serie A per continuare la corsa verso lo scudetto. I passi falsi delle ultime settimane devono essere cancellati da stasera contro il Genoa con Inzaghi che si affida alla formazione migliore. Intanto però la dirigenza nerazzurra lavora per il prossimo anno e per il mercato estivo. Come riportato da Fabrizio Romano, noto esperto di mercato: «Bremer è considerata una priorità dall’Inter per il reparto arretrato. Non c’è nessun accordo e niente è ancora fatto col Torino ma l’Inter è molto interessata a lui. E’ in cima alla lista di giugno assieme ai talenti del Sassuolo Scamacca e Frattesi».

Fonte: Twitter Fabrizio Romano