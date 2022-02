Inter, la probabile contro il Genoa. Lautaro Martínez scalpita – CdS

L’Inter alle 21 questa sera sfida il Genoa a Marassi in una sfida cruciale e importante per la corsa scudetto. I nerazzurri necessitano dei tre punti per tornare a correre. Simone Inzaghi darà fiducia ai titolarissimi per sbancare Genova con il ballottaggio Sanchez-Lautaro Martinez.

BALLOTTAGGIO – L’Inter alle 21 questa sera è di scena a Marassi contro il Genoa di Blessin per ripartire nella corsa scudetto. Simone Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport, si affida alla formazione migliore. In porta spazio ad Handanovic protetto da Skriniar-de Vrij-Bastoni (vedi articolo). In mezzo al campo i nerazzurri ritrovano Brozovic in mediana con Barella e Calhanoglu ai fianchi. Pochi dubbi sulle fasce: Dumfries a destra e Perisic a sinistra. Davanti la certezza si chiama Edin Dzeko, talismano quando vede i rossoblu (vedi articolo), con l’unico dubbio che riguarda il suo partner. Secondo il CdS Lautaro Martínez parte davanti al cileno con il Nino Maravilla che però scapita. Probabile che il dubbio, Inzaghi, se lo porti fino a poche ore dalla sfida anche visto che ieri, per molti, Sanchez partiva avanti (vedi articolo).

PROBABILE INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro Martínez. All. Inzaghi.

Fonte: Corriere dello Sport