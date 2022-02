Chiffi arbitro di Genoa-Inter: nei precedenti anche un ‘mezzo’ derby

Chiffi sarà l’arbitro di Genoa-Inter, partita della ventisettesima giornata di Serie A 2021-2022 in programma alle ore 21. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Padova, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Ferraris.



I PRECEDENTI – Genoa-Inter sarà la settima partita per Daniele Chiffi come arbitro dei nerazzurri. In stagione ha già diretto lo 0-2 di Empoli, il 27 ottobre, con proteste toscane per un rigore richiesto e un rosso diretto (giusto) a Samuele Ricci nella ripresa. Il debutto aveva visto contestazioni nerazzurre: 2-2 contro il Parma il 26 ottobre 2019, negando un rigore per fallo di Matteo Darmian (all’epoca gialloblù) su Cristiano Biraghi. Poi, per concedere il definitivo 2-2 di Romelu Lukaku, lungo check al VAR per un offside segnalato dall’assistente ma che non c’era. Sono quattro le vittorie e due i pareggi, nel computo generale.

MEZZO PRECEDENTE IN PIÙ – Chiffi ha pure fatto l’arbitro centrale con l’Inter per soli venti minuti. Nel derby di Coppa Italia contro il Milan del 26 gennaio 2021 (difficile gli ricapiti martedì avendo Genoa-Inter oggi…), per i quarti di finale, ha dovuto sostituire Paolo Valeri al 74′, dopo un infortunio capitato a quest’ultimo. In pieno recupero ha assegnato la punizione (giusta, fallo di Soualiho Meité su Lautaro Martinez) trasformata da Christian Eriksen per il definitivo 2-1 al 97′.