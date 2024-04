Lautaro Martinez ci prova in tutti i modi! Calhanoglu freddissimo: le pagelle – TS

L’Inter vince in rimonta 1-2 in casa dell’Udinese, lo fa grazie al gol del solito Hakan Calhanoglu, glaciale dal dischetto. Ci prova anche Lautaro Martinez, fermato dal palo. Di seguito le pagelle dei giocatori nerazzurri secondo quanto riportato da Tuttosport.

LE PAGELLE – L’Inter trionfa al Bluenergy Stadium vincendo in rimonta, dopo un primo tempo a rilento e un gol subito a pochi minuti dall’intervallo. La rete casuale di Lazar Samardzic sorprende Yann Sommer e tutta la difesa nerazzurra, con il portiere beffato e inaspettatamente impreparato. In una stagione di clean sheet può succedere, per lui voto 5,5. Poca attenzione difensiva anche per Denzel Dumfries, che si limita al compito senza mai spingere più di tanto: voto 5, è il “peggiore” dei nerazzurri in campo. Sufficiente tutta la difesa, con Francesco Acerbi poco impegnato, mentre Carlos Augusto sostituisce bene Alessandro Bastoni. Decisivo, ancora una volta, Hakan Calhanoglu dal dischetto. Sbaglia qualcosa in fase di impostazione, ma si rifà con la rete del momentaneo pareggio: voto 7. Straordinario Henrikh Mkhitaryan in entrambe le fasi, nel secondo tempo salva un gol praticamente già fatto: voto 6. Davide Frattesi è l’uomo giusto nel momento giusto, entra e segna un altro gol decisivo: voto 6,5. Marcus Thuram va a sprazzi, è ancora impreciso sotto porta, ma conquista il rigore per il gol del pareggio: voto 6. Ci prova in tutti i modi, invece, il Capitano Lautaro Martinez, colpendo anche un palo: 6,5.

Fonte: Tuttosport – Rudi Buset