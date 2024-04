Hermoso anche nel mirino del Napoli! Ma l’Inter ha un vantaggio

Hermoso potrebbe essere il difensore individuato dall’Inter per migliorare il pacchetto arretrato. In uscita dall’Atletico Madrid, secondo quanto riportato da DAZN su di lui ci sarebbe anche il Napoli. I nerazzurri, però, si trovano in una posizione favorevole.

RINFORZO IN DIFESA – L’Inter segue da tempo eventuali sviluppi sul futuro di Mario Hermoso, che a giugno lascerà a zero l’Atletico Madrid. Il ventottenne difensore spagnolo è finito nel mirino dell’Inter grazie ovviamente alla sue abilità difensive, qualità tecnica e soprattutto esperienza. Ha già giocato nella difesa a tre e per questo motivo sarebbe perfetto da inserire in un contesto come quello nerazzurro. Come tutti i giocatori di questo calibro, però, c’è da considerare sempre la concorrenza, soprattutto se si tratta di un giocatore che andrà via “gratuitamente”. Secondo quanto riportato da Orazio Accomando di DAZN, sul giocatore ci sarebbe anche l’interesse del Napoli. L’operazione per i partenopei però non sarà così semplice, considerata la volontà del giocatore di continuare a giocare in UEFA Champions League. Una richiesta che invece l’Inter potrebbe ovviamente soddisfare, ancor meglio da campioni d’Italia.