Hermoso altro colpo a zero? Chi è il difensore che piace all’Inter

L’Inter segue con attenzione Mario Hermoso, difensore dell’Atletico Madrid. Classe 1995, ha un contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. E il suo profilo figura molto interessante per la difesa nerazzurra.

NOME NUOVO – Dopo centrocampo e attacco, ora l’Inter cerca un colpo a zero anche in difesa. E uno dei nomi più papabili è quello di Mario Hermoso dell’Atletico Madrid (qui le ultime). Che da ex avversario nell’ultima Champions League potrebbe diventare una risorsa dei nerazzurri la prossima stagione. La dirigenza interista segue con attenzione il difensore spagnolo, soprattutto perché il suo contratto coi colchoneros scade il prossimo 30 giugno. La domanda sorge quindi spontanea: è un profilo adatto per la retroguardia di Simone Inzaghi?

Chi è Mario Hermoso, nuovo obiettivo dell’Inter

RAPIDA BIOGRAFIA – Mario Hermoso Canseco nasce proprio a Madrid il 18 giugno 1995, ed è quindi prossimo ai 29 anni. Cresciuto nelle giovanili del Real Madrid, non giocherà mai in prima squadra coi blancos. Esordisce nel 2015/16 col Real Valladolid, passando poi al Real Madrid Castilla e all’Espanyol, prima di diventare una colonna dell’Atletico Madrid (128 presenze e 10 reti dal 2019 a oggi). Mancino di piede, nasce e cresce come difensore centrale, sapendo adattarsi bene anche da terzino sinistro all’occorrenza. Pertanto Hermoso è ideale per l’Inter tanto per giocare da centrale, al posto di Francesco Acerbi o Stefan de Vrij, quanto da terzo di sinistra dietro ad Alessandro Bastoni. E guardando alle sue statistiche la scelta appare scontata.

PROFILI SIMILI – Confrontando Hermoso con il pari ruolo diretto nell’Inter, ossia Bastoni, appare una differenza sostanziale. E lo si può vedere agilmente dai grafici forniti da FootData:

Hermoso e Bastoni sono profili abbastanza simili nella fase difensiva pura. Tuttavia appare lampante la superiorità del 95 dell’Inter in fase di costruzione. Bastoni è sostanzialmente il primo attore della manovra nerazzurra, come si è visto anche in Inter-Napoli. Lo spagnolo è invece un difensore che, anche quando agisce da terzo di sinistra, appare più bloccato nelle retrovie. E infatti il suo profilo appare più simile a quello di un altro nerazzurro, come si vede sempre dai grafici di FootData:

Il confronto con Bastoni e Acerbi emette quindi un verdetto chiaro. Nell’Inter Hermoso non sarebbe un profilo perfettamente sovrapponibile a nessuno dei due. Tuttavia appare come un nome perfetto per rinforzare e consolidare la difesa nerazzurra. Non resta quindi che seguire le evoluzioni del mercato, perché il contratto in scadenza il 30 giugno 2024 è un dettaglio che fa gola a molte big d’Europa.