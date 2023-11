Juventus, tra tutti gli infortunati solo uno preoccupa Allegri prima dell’Inter

In questo momento sono cinque i giocatori infortunati in casa Juventus prima della partita con l’Inter alla ripresa del campionato. Secondo Sky Sport, uno in particolare preoccupa Massimiliano Allegri prima dell’Inter.

UNO PREOCCUPA – La Juventus continua a lavorare alla Continassa con gli unici giocatori a disposizione tenendo conto dei convocati con le rispettive Nazionali e soprattutto gli infortunati. Sono ben cinque i giocatori acciaccati, tenendo fuori da ogni discorso Weston McKennie atteso oggi alla Continassa per effettuare ulteriori visite mediche. Tra questi, quello che preoccupa di più è Manuel Locatelli, che contro il Cagliari ha riportato una frattura della decima costola e da qualche giorno ha iniziato le terapie per accelerare il recupero, ma il suo impiego contro l’Inter resterà in dubbio. Gli altri giocatori non ancora al meglio sono Fabio Miretti, Alex Sandro, Timothy Weah e Danilo.