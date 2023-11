Cuadrado a Torino prima di Juventus-Inter! Ma per la finale Sinner-Djokovic

Cuadrado si allena con l’Inter per cercare di smaltire il problema al tendine d’Achille ed essere a disposizione prima di Juventus-Inter. Nella settimana che porta al derby d’Italia, l’esterno colombiano ha anticipato il suo viaggio in direzione Torino, ma solo per assistere alla finalissima delle ATP Finals 2023 tra Jannik Sinner e Djokovic.

IN FINALE – Juan Cuadrado è già in finale, ma in tribuna e riguarda le ATP Finals 2023. Si gioca al Pala Alpitour di Torino la finalissima tra Jannik Sinner e Novak Djokovic. L’esterno colombiano di proprietà dell’Inter in questi giorni si sta allenando con insistenza per cercare di essere a disposizione di mister Simone Inzaghi nella settimana che porta a un’altra sfida di Torino, quella tra Juventus e Inter. Intanto sfrutta il giorno di riposo per assistere alla finale di tennis.