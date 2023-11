Barella: «Rigore Jorginho? Io pronto! Concentrati contro l’Ucraina»

Barella, in conferenza stampa alla vigilia di Ucraina-Italia, match valido per le qualificazioni a Euro2024, ha parlato dell’importanza di questa sfida dopo la vittoria con la Macedonia del Nord. Poi un commento anche sul compagno di squadra Jorginho.

PARTITA DECISIVA – Nicolò Barella parla così della sfida in programma domani alla BayArena di Leverkusen tra Ucraina e Italia: «Campo nuovo per noi? Siamo abituati a giocare in diversi campi. Sarà una partita talmente importante che questo è un aspetto che andrà in secondo piano. Siamo abbastanza concentrati e siamo pronti per questa sfida. Sarà importante come quella fatta con la Macedonia del Nord, abbiamo il destino nelle nostre mani e questo è sempre un vantaggio. Quando inizia un nuovo percorso c’è sempre bisogno di tempo e in Nazionale ce n’è sempre poco. C’è stata grandissima disponibilità da parte del gruppo di ascoltare il nuovo allenatore. È un calcio propositivo e nell’ultima sfida lo abbiamo visto».

CALCI DI RIGORE – Barella commenta anche l’errore dal dischetto del compagno di squadra: «Io sono sempre pronto per battere i calci di rigore, però ci sono rigoristi più abituati di me in questo momento a calciare i rigori. I rigori si segnano e si sbagliano, in questi anni dobbiamo solo ringraziare Jorginho per quello che ha fatto perché è stato un perno e con la sua esperienza ci ha spinto a migliorare. Prima dei rigori viene l’uomo e il calciatore. Chi calcia i rigori sarà una decisione del mister, non penso che Jorginho abbia bisogno delle nostre “coccole”. È un campione talmente abituato a questo tipo di situazioni che sono sicuro riuscirà a venirne fuori».