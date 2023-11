Juventus-Inter Women, le pagelle: in poche salve, piovono insufficienze!

Juventus-Inter Women, gara valida per l’ottavo turno del campionato di Serie A Femminile, termina 5-0. La sconfitta è troppo ampia e dura: in molte colpevoli di disattenzioni e poca concentrazione. Si salvano solo poche ragazze di Rita Guarino. Nella sfida allo Stadio Vittorio Pozzo di Biella (BI) Ecco le pagelle di Juventus-Inter Women.

DURANTE: 6 – Un ritorno alla titolarità da dimenticare per il portiere nerazzurro. La Juventus infrange i suoi pali per ben cinque volte ma il portiere dell’Inter Women si oppone più volte. Come al 66′, quando si alza in volo e dice di no al colpo di testa di Salvai.

Juventus-Inter Women, le pagelle: difesa

THOGERSEN: 6 – L’unica in grado di rispondere in qualche modo ai colpi bianconeri. Regge la difesa e tenta di mettere una pezza alle disattenzioni delle compagne.

TOMTER: 6- – Irrimediabilmente in ritardo su una serie di occasioni. Tenta di riparare in altre mettendoci il piede all’ultimo momento salvando il salvabile.

BOWEN: 5 – Serata complicata. Non riesce a stare dietro a Nystrom e Thomas, che arrivano facilmente nei pressi di Durante.

SONSTEVOLD: 5 – Fatica sulla fascia sinistra, pochi sprazzi interessanti in fase offensiva.

Dal 46′ ROBUSTELLINI: 5,5 – Leggermente meglio della compagna sostituta all’intervallo. L’aiuta il maggior coraggio nell’avanzare.

Juventus-Inter Women, le pagelle: centrocampo

PANDINI: 5 – Manca totalmente il dialogo fra centrocampo e attacco. Tante disattenzioni anche in fase inattiva.

Dal 52′ KARCHOUNI: 6,5 – La prestazione nella seconda frazione di gioco fa capire che avrebbe meritato sicuramente molto più spazio, magari dal 1′. Idee invitanti per le compagna e conclusioni personali interessanti: peccato.

CSISZAR: 5,5 – Prestazione decisamente sotto le possibilità, probabilmente compromessa anche dal resto della squadra sotto tono. Poco attenta nella gestione del pallone rispetto al solito.

Dal 90′ SANTI: SV –

SIMONETTI: 5 – Non riesce a dare un contributo sufficiente in fase difensiva. Tenta di rendersi utile in attacco ma il pressing delle bianconere complica l’impresa.

Juventus-Inter Women, le pagelle: attacco

CAMBIAGHI: 6,5 – Non manca la buona volontà e la propensione nel fare male alla difesa bianconera. Non si può dire lo stesso della precisione e della concretezza. Mezzo voto in più sol perché risulta la più produttiva fra le attaccanti.

POLLI: 6 – È la prima dell’Inter Women a spaventare le bianconere, tanto che per fermarla il portiere finisce per atterrarla in area. Lo sforzo fisico non viene premiato dall’arbitro, che non concede il calcio di rigore. Uno dei suoi assist mette Cambiaghi nelle condizioni perfette per segnare.

Dal 74′ JELCIC: SV –

BONFANTINI: 5 – Inesistente in più occasioni nella manovra nerazzurra. Non riesce a rendersi insidiosa, sbagliando spesso le scelte di tempo e di passaggio.

Dal 51′ BUGEJA: 6 – La sua entrata porta una maggior attività sotto porta. Prova a cogliere qualche invito ma è sfortunata come le compagne titolari.

Juventus-Inter Women, le pagelle: coach

GUARINO: 5 – Alcune scelte dal 1′, come quella di tener fuori Gouthia Karchouni, non premiano l’allenatrice nerazzurra, insufficiente come la maggior parte della squadra. L’inerzia della gara viene compromessa delle due reti subite nei primi cinque minuti, ma questa non può essere una motivazione valida. Il tempo per recuperare il risultato c’era, e non è stato sfruttato. Troppa la disattenzione a centrocampo e la leggerezza in difesa, poche le occasioni nello specchio della porta. C’è ancora tanto da lavorare!