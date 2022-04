Juventus-Inter, valutazioni su de Vrij: ecco cosa filtra. Darmian dal 1′ – Sky

Juventus-Inter è la sfida in programma domani alle ore 20.45 all’Allianz Stadium (QUI le dichiarazioni di Inzaghi in conferenza stampa). Il tecnico nerazzurro ha ritrovato Brozovic e de Vrij ma la decisione definitiva sull’olandese non è ancora stata presa. Di seguito quanto rivelato dal collega di Sky Sport, Andrea Paventi

APPOGGIO – Ad Appiano Gentile sono presenti trecento tifosi della Curva che accompagnano la squadra con voce e cori verso la partita con la Juventus. Inzaghi sta ancora valutando le condizioni di chi non è stato benissimo, ossia Brozovic e de Vrij. La decisione sull’olandese sta arrivando proprio in questi minuti.

SCELTE – Per il resto in difesa, presumendo che l’olandese non verrà rischiato, giocheranno D’Ambrosio, Skriniar e Bastoni davanti ad Handanovic. In mezzo al campo crediamo che Brozovic sarà titolare accanto a Barella e Calhanoglu mentre sulla corsia destra Darmian è in vantaggio su Dumfries. Su quella sinistra agirà Perisic. In attacco Lautaro Martinez e Dzeko.