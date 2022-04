Darmian al posto di Dumfries? Aria di (doppio) derby

Domani sera in occasione di Juventus-Inter uno dei dubbi per Simone Inzaghi riguarda la fascia destra, con il ballottaggio tra Matteo Darmian e Denzel Dumfries (vedi articolo). Se dovesse scendere in campo il primo, si tratterebbe di una sorta di “doppio” derby.

BALLOTTAGGIO – Matteo Darmian o Denzel Dumfries? Questo è uno dei dubbi per Simone Inzaghi in vista di Juventus-Inter di domani sera. L’olandese ritorna da un dispendioso doppio impegno con la sua Olanda, mentre Darmian è rimasto ad Appiano Gentile agli ordini del tecnico. Se dovesse essere lui a scendere in campo, sarebbero diversi i motivi che lo porterebbero a voler far bene. In quello che si tratterebbe di un “doppio” derby.

Matteo Darmian, Juventus-Inter, la corsa scudetto e il legame col passato

CORSI E RICORSI – Matteo Darmian ha infatti speso parte della sua carriera a Torino, tra il 2011 e il 2015, ma in sponda granata. Non è di certo la prima volta, quindi, che affronta la Juventus in una gara dalla posta in gioco molto alta. Non bisogna però dimenticare che l’esterno nerazzurro ha anche un passato nelle giovanili (e in Prima Squadra, tra 2006 e 2009) nel Milan. Proprio quel Milan che potrebbe approfittare per dare l’affondo decisivo in caso di non vittoria dei nerazzurri. Insomma, tanti corsi e ricorsi storici per Matteo Darmian. Che, se dovesse partire titolare, avrà più di un motivo per voler ripagare la fiducia di Inzaghi.