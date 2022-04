Juventus-Inter, attenzione al trequartista: Brozovic fondamentale

Marcelo Brozovic tornerà con ogni probabilità in campo per Juventus-Inter di domani (vedi articolo), dopo lo stop per il problema al polpaccio rimediato nella partita contro il Liverpool. La sua presenza sarà fondamentale, così come il ruolo del trequartista per Massimiliano Allegri, che dovrà limitare il croato

RUOLI CHIAVE – Tanto di Juventus-Inter passerà dal centrocampo nerazzurro e dalla trequarti bianconera. Proprio in quella zona, infatti, agirà Marcelo Brozovic, al ritorno dopo un fastidio al polpaccio. Si è visto quanto conti per i nerazzurri la presenza del croato, in grado di creare gioco e di dare sempre soluzioni ai compagni grazie alla sua corsa e alle sue qualità. Per questo Massimiliano Allegri dovrà scegliere con attenzione il suo trequartista, in caso di 4-2-3-1. O comunque chi mettere a centrocampo in posizione avanzata per cercare di disturbare l’azione di Brozovic.

Brozovic pedina fondamentale: duello chiave di Juventus-Inter

DUELLO – Come detto, Juventus-Inter si giocherà molto in quella zona di campo. Da una parte sarà compito di Marcelo Brozovic quello di divincolarsi dalle trame avversarie e cercare di dare una sferzata al gioco della squadra, reso difficile dalla sua assenza nelle ultime uscite. Dall’altra sarà compito del trequartista (o chi per lui) quello di provare a ingabbiare il croato. Un duello che si rivelerà sicuramente fondamentali per le sorti della partita. A meno, chiaramente, di sorprese dell’ultimo minuto.