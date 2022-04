Brozovic e de Vrij, attesa per Juventus-Inter: l’annuncio di Inzaghi

Brozovic e de Vrij puntano a essere a disposizione per Juventus-Inter. In conferenza stampa (vedi articolo) Inzaghi ha fatto il punto su entrambi i giocatori.

LA SCELTA – Per Juventus-Inter c’è l’obiettivo di recuperare i due titolari fuori dalla trasferta di Liverpool. Da Simone Inzaghi in conferenza stampa arrivano buone sensazioni: «Io penso che tutti quanti sappiamo dell’importanza di Marcelo Brozovic e di tutti i nostri giocatori. Nel suo ruolo è fondamentale, c’è mancato in queste partite. Oggi, assieme a Stefan de Vrij, farà l’intero allenamento e poi in base a come risponderà vedremo. Senz’altro che sia già con noi è un recupero importante».