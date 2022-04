Darmian insidia Dumfries, per Inzaghi più ‘funzionale’ contro la Juventus – TS

Darmian è pronto a insidiare Denzel Dumfries per una maglia da titolare in Juventus-Inter. Secondo TuttoSport è questo l’unico dubbio per Simone Inzaghi.

BALLOTTAGGIO – Inzaghi ieri ha potuto condurre il primo allenamento a ranghi completi dopo la sosta per le nazionali. L’unico ballottaggio, al momento, riguarda solo la fascia destra: Denzel Dumfries è insidiato fortemente da Matteo Darmian, il cui utilizzo a Torino secondo Simone Inzaghi sarebbe funzionale ad are più equilibrio in fase difensiva. In questa ottica, l’olandese – attualmente favorito sulla fascia destra -, anche ieri è stato provato l’italiano.

Fonte: TuttoSport – Filippo Cornacchia e Stefano Pasquino

