Inter, obiettivo snellire il monte ingaggi. Sarà mercato autofinanziato – TS

L’Inter potrebbe vivere l’ennesima estate complicata. Secondo quanto riferito dal Tuttosport, il mercato del club estivo nerazzurro sarà autofinanziato. Obiettivo taglio del monte ingaggi

DIFFICILE – L’Inter potrebbe andare incontro ad un’altra estate difficile. Sistemata la quotidianità del club, con il prestito di OakTree e con l’emissione del nuovo bond da 415 milioni, per il mercato servirà però autofinanziarsi attraverso le cessioni. Dai giocatori in esubero (Sensi, Dalbert e Lazaro) ai giovani che non rientrano nel progetto e potrebbero fungere da contropartite (Pinamonti) a calciatori di primo piano come Lautaro Martinez o de Vrij. La dirigenza, sin dall’estate scorsa, ha intrapreso un percorso di snellimento dei costi: gli addii di Lukaku, Conte, Eriksen ed Hakimi, bilanciati dagli ingressi di Calhanoglu, Dzeko, Correa e Dumfries hanno portato ad un risparmio di circa 30 milioni. I recenti rinnovi hanno alzato l’asticella, ma gli addii di fine stagione dei giocatori in scadenza “copriranno” la spesa.

ETA’ MEDIA – Un altro obiettivo della dirigenza è quello di abbassare l’età media della rosa, che attualmente si attesta su 30 anni. Gli obiettivi di mercato (Frattesi, Scamacca e Bremer) sono infatti giovani elementi con un ingaggio che non supera i 2,5-3 milioni. L’obiettivo, infatti, è un ulteriore taglio del monte ingaggi, anche per lasciare spazio ad altri colpi come Dybala e l’ingresso in rosa di Onana.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini – Guido Vaciago