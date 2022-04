Inzaghi ha bisogno del suo attacco: per Juventus-Inter serve di più

Juventus-Inter è potenzialmente la sfida decisiva del campionato degli uomini di Inzaghi. Per questo serve che l’attacco indichi la via da seguire, tornando protagonista in positivo.

SVOLTA IN CAMPO – Juventus-Inter non è una partita come tutte le altre. In generale, ma quella di domenica in particolare. Servono risposte, a tutti i livelli. Ma specialmente dai giocatori. Il 2022 infatti ha visto tanti, troppi errori individuali che hanno compromesso i risultati. Che sono costati punti, molti punti. Con un reparto in particolare in crisi. Sul banco degli imputati. Parliamo dell’attacco.

ATTACCANTI CERCASI – I numeri offensivi dell’Inter sono buoni. Anzi di più, sono al top in Serie A fin da inizio anno. Questo però spesso a prescindere dal rendimento effettivo dei teorici protagonisti assoluti. Vale a dire gli attaccanti. Tutti, Dzeko, Lautaro Martinez, Sanchez, Correa e pure Caicedo coi suoi due minuti giocati. Nel 2022 la cosa è diventata tragicamente evidente. Con 8 gol complessivi dei suddetti in 10 partite di Serie A. Di cui 5 contro la Salernitana. L’Inter anche nel periodo di crisi ha sempre creato tiri e occasioni. Non concretizzate, con colpe specifiche ed errori incredibili. In Juventus-Inter si cerca una svolta. E quindi la si chiede in primis agli attaccanti.

TREND DA INVERTIRE – Coi bianconeri l’Inter deve dimostrare di poter uscire dal suo momeno di crisi in modo attivo. In campo serve che qualcuno mostri la via. E sarebbe particolamente utile che a farlo fossero gli attaccanti. Perché è loro compito incidere in positivo sui risultati. Negli ultimi mesi invece sono diventati un fattore negativo. E tutta l’Inter ha pagato. Qualcuno riuscirà a cambiare questo trend nella partita più difficile?