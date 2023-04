Juventus-Inter, Lukaku escluso di formazione! Conferme su Handanovic – Sky

Prosegue l’avvicinamento a Juventus-Inter, tre ore al derby d’Italia. Da Torino, in collegamento per Sky Sport 24, Barzaghi non dà ancora la certezza della formazione ma dovrebbero esserci Handanovic in porta e Lukaku in panchina.

SCELTE STRAVOLTE – Stasera (ore 21) in Juventus-Inter ci sarà grande turnover ospite, a differenza di Massimiliano Allegri (vedi articolo). Matteo Barzaghi riepiloga la formazione: «Per il contesto che sta vivendo Simone Inzaghi è ancora più importante il campionato, uno dei quattro posti in Champions League. Il momento non è dei migliori: dieci sconfitte in campionato, tre consecutive e quattro nelle ultime cinque, però nelle coppe ha sempre fatto bene. Per quanto riguarda la formazione non ci sono ancora conferme, abbiamo le nostre indiscrezioni. Samir Handanovic dovrebbe aver vinto il ballottaggio con André Onana, a centrocampo fosse confermato il reparto sarebbe clamoroso. Per Kristjan Asllani sarebbe la sesta da titolare, per Raoul Bellanova addirittura la seconda dopo il Bayern Monaco in Champions League. In attacco Lautaro Martinez la certezza, con lui dovrebbe esserci Edin Dzeko e non Romelu Lukaku. Per l’Inter trasferta in giornata, con l’occasione di provare a raddrizzare il momento difficile». Questa la probabile formazione di Inzaghi per Juventus-Inter, secondo Sky Sport: Handanovic; Darmian, Acerbi, A. Bastoni; Bellanova, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.