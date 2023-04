Jacobelli: «Inter, serve prova d’orgoglio! Lukaku non colpa Inzaghi»

Jacobelli chiede all’Inter di dimostrare qualcosa di diverso, dopo il netto momento no dell’ultimo mese. In chiusura di Radio Radio – Lo Sport, il giornalista discolpa anche Inzaghi per gli errori di Lukaku.

DERBY DI COPPA – Xavier Jacobelli dà una valutazione sulla partita di stasera in Coppa Italia: «Per la Juventus questo è il momento migliore per affrontare l’Inter, che al contrario è nel momento peggiore per affrontare i bianconeri. Peraltro la settimana prossima i nerazzurri riavranno la Champions League, col Benfica. La Juventus parte favorita, ci vorrà una grande prova d’orgoglio per l’Inter. È evidente che dieci sconfitte in ventotto giornate di campionato sono un grande peso in classifica, ma soprattutto mettono in discussione la posizione di Simone Inzaghi. Fermo restando che se Romelu Lukaku, o chi per lui, sbaglia davanti alla porta non è colpa di Inzaghi».