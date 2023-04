Juventus-Inter, Allegri rispetto a Inzaghi cambia formazione ma non ribalta

Juventus-Inter stasera alle 21 aprirà l’andata delle semifinali di Coppa Italia. Allegri, a differenza di quanto sembra inevitabile per Inzaghi (vedi articolo), non stravolgerà la formazione e va con i titolari pur cambiandone cinque rispetto al Verona.

LE NOVITÀ – Per Juventus-Inter lato bianconero ci saranno cinque differenze da parte di Massimiliano Allegri rispetto alla squadra che ha battuto 1-0 il Verona sabato sera, ma non si può certo definire turnover come Simone Inzaghi. Una è in porta, dove come di consueto l’estremo difensore di coppa è Mattia Perin anziché Wojciech Szczesny. Poi cambia tutto l’attacco (modulo 3-5-1-1), ma rispetto a tre giorni fa entrano i nomi di calibro: Angel Di Maria rifinitore, Dusan Vlahovic centravanti. Contro l’Hellas avevano giocato Moise Kean, che aveva deciso la partita, e il rientrante Arkadiusz Milik. In mezzo al campo rientrano Adrien Rabiot, autore di uno dei tre tocchi di mano nel gol partita di Filip Kostic sedici giorni fa, e lo stesso serbo.

LE CONFERME – Sono invece sei i giocatori della Juventus confermati per la partita contro l’Inter di Coppa Italia. La difesa, nonostante il rientro di Alex Sandro (vedi convocati), è sempre quella con Federico Gatti, Gleison Bremer e Danilo da Silva. Il terzetto difensivo non solo si era visto sabato scorso, ma pure in Inter-Juventus di Serie A prima della sosta ed è da considerarsi quello titolare del momento. A destra va Juan Guillermo Cuadrado, ormai recuperato e favorito su Mattia De Sciglio. È rientrato anche Federico Chiesa, ma come annunciato ieri da Allegri andrà in panchina (vedi articolo). Completano il centrocampo Nicolò Fagioli mezzala destra e Manuel Locatelli come centrale, pure loro erano presenti nel precedente derby d’Italia di campionato. Questa la probabile formazione di Allegri per Juventus-Inter: Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Di Maria; Vlahovic.