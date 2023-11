Juventus-Inter, Locatelli tiene Allegri sulla corda: l’alternativa – Sky

Locatelli migliora ma sulla sua presenza in Juventus-Inter non c’è ancora alcuna certezza. Allegri aspetta l’ora della verità e intanto pensa a come sostituirlo.

DECISIONE – Dall’allenamento della Juventus, a due giorni dalla sfida contro l’Inter, arrivano buone notizie per Massimiliano Allegri. Manuel Locatelli, fermo dall’ultima partita di campionato bianconera, sembra stare meglio, tanto da essersi parzialmente allenato con il gruppo. Tuttavia, Allegri non ha ancora la certezza di poter contare sul centrocampista per Juventus-Inter. Secondo quanto emerge da Sky Sport 24, infatti, la parola d’ordine è “cautela”. La condizione di Locatelli e la decisione finale sulla sua presenza nella lista dei convocati saranno valutate solo all’ultimo minuto. Se eventualmente il centrocampista non dovesse farcela, probabilmente Allegri punterà su Fabio Miretti, con Adrien Rabiot e Weston McKennie al suo fianco.