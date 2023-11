Gasperini: «Inter la favorita per lo scudetto. Ma Juventus incredibile!»

Alla vigilia di Atalanta-Napoli Gian Piero Gasperini guarda anche all’altro big match di Serie A del weekend: Juventus-Inter. Ecco il pensiero dell’allenatore bergamasco sulle due squadre.

COME UN TRENO – Nella conferenza stampa alla vigilia di Atalanta-Napoli, Gian Piero Gasperini interviene anche sull’Inter e non solo: «È abbastanza normale che quando giochi, com’è successo, contro Inter, Sturm Graz, Udinese, com’era successo anche con Juventus, Sporting e Lazio, ci sia il rischio di non essere brillanti, soprattutto se giochi con una formazione abbastanza bloccata. Questa è la storia delle coppe, che non riguarda solo noi. Vedo anche un po’ tante altre squadre così, magari compreso anche il Napoli, un po’ il Milan. C’è solo l’Inter che va come un treno. Tutte le altre impegnate nelle coppe qualcosa l’anno pagata. Chi è la favorita per lo scudetto? In questo momento è facile dire che l’Inter è la squadra più accreditata. Però la Juventus è incredibile, nel senso che è sempre lì. Fino adesso l’Inter è quella che ha dato la sensazione, ma il campionato è lunghissimo. Sono loro due in questo momento le pretendenti, l’Inter è un po’ più favorita per quello che ha fatto. Però mancano ancora 26 giornate e la Juventus è quella che ha possibilità di crescita sicuramente importanti».