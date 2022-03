Juventus-Inter, Inzaghi fa ruotare gli esterni? Gosens pronto – TS

Juventus-Inter è in programma dopo la sosta. Inzaghi, al lavoro ad Appiano Gentile, studia nuove soluzioni tattiche e pensa a qualche cambio nell’11 iniziale. Chance dal 1′ per Gosens?

CHANCE – Juventus-Inter è in programma dopo la sosta. Per la sfida dell’Allianz Stadium Simone Inzaghi studia nuove soluzioni tattiche, che possano dare nuova linfa e vivacità ad una manovra che, nelle ultime settimane, ha stentato. Oltre a Correa (vedi articolo) il tecnico punta molto su Gosens, fiore all’occhiello del mercato invernale nerazzurro ma che ancora non è riuscito a trovare minuti importanti. Le due settimane della sosta serviranno al tedesco per crescere di condizione ed essere decisivo nel finale di stagione, a partire magari dalla gara contro i bianconeri.

Fonte: Tuttosport