Raspadori, Juventus lo vuole per post-Dybala. Un altro nome in corsa – SM

L’Inter affronta questa sosta delle nazionali per ricaricare le pile e prepararsi al big match con la Juventus al rientro. La sfida ai bianconeri è fondamentale per tenere aperto il discorso scudetto. Intanto, tra Juve e Inter, si cominciano a intrecciare i mercati con Giacomo Raspadori nome caldo.

OBIETTIVO – Nella giornata di ieri la notizia più grande riguarda Paulo Dybala. L’argentino, dopo l’incontro tra dirigenza bianconera e entourage, non rinnoverà il suo contratto e dunque lascerà la Juventus a parametro zero a giugno (vedi articolo). L’Inter ovviamente è una delle squadre in corsa per l’argentino con i bianconeri che, salutato Dybala, dovranno rimpiazzarlo. Secondo Sportmediaset i nomi caldi sono due: Nicolò Zaniolo, ex Inter e ora alla Roma e Giacomo Raspadori seguito dai nerazzurri in estate e tenuto sempre d’occhio. «Il prezzo dell’attaccante del Sassuolo è intorno ai 40 milioni di euro» scrive Sportmediaset. L’Inter dal Sassuolo punta, oltre a Raspadori, Scamacca e Frattesi. Insomma, il mercato deve ancora iniziare ma gli incroci sono già iniziati.

Fonte: Sportmediaset