Bastoni, dopo la Nations League di nuovo titolare con l’Italia?

L’Inter è sempre più internazionale. Dopo aver vinto lo scudetto, Lautaro Martinez, Nicolò Barella e Alessandro Bastoni hanno trionfato con Argentina e Italia. Un’estate d’oro con Barella e Lautaro Martinez protagonisti. Bastoni si è ritagliato il suo spazio soprattutto in Nations League.

CONFERMA – L‘Inter ha dei veri gioielli in casa, questo va ricordato sempre. Con Europeo e Copa America vinti Barella e Lautaro Martinez si sono elevati a campioni internazionali. Discorso diverso per Bastoni. Il centrale era presente nella spedizione trionfale di Euro2020 ma non da protagonista. Ora il 95 nerazzurro, grazie anche alle condizioni precarie di Chiellini e Bonucci, si sta ritagliando il suo spazio con l’Italia. Prima lo ha fatto nella fase finale della Nations League dove è partito titolare sia con Spagna sia con Belgio. Ora, nel playoff mondiale decisivo, dovrebbe ancora puntare su di lui il ct Mancini. Al suo fianco l’omonimo del ct, il difensore della Roma Mancini. Una coppia difensiva giovane e nuova con l’Inter che ovviamente si sfrega le mani. Bastoni è sempre più un top, anche in una difesa a 4.