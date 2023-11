Juventus-Inter, Inzaghi limitato in difesa. In attacco certezza – SM

C’è ancora tempo per Juventus-Inter, ma alcune soluzioni sono già chiare per Inzaghi. Ecco il punto di SportMediaset sulla difesa e sull’attacco che scenderà in campo domenica prossima.

DIFESA – A Juventus-Inter manca ancora più di una settimana, e nel mezzo ci sono una serie di sfide in cui i Nazionali nerazzurri sono impegnati. Nonostante questo Simone Inzaghi sa già che il 26 novembre non potrà contare su Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni, visto il recente stop. Così le scelte nella retroguardia interista saranno limitate, ma non del tutto rivoluzionate. Il tridente che molto probabilmente scenderà in campo contro la Juventus non è di certo sconosciuto: Matteo Darmian andrà a fare il braccetto di destra, Francesco Acerbi quello di sinistra e in mezzo al suo posto giocherà Stefan De Vrij. Il problema di Inzaghi, contro la Juventus ma anche nel lungo periodo, sarà quello di dover fare a meno delle sue preziose alternanze. L’unico difensore che potrebbe subentrare per ora, infatti, è Yann Bisseck.

ATTACCO – In attacco per Juventus-Inter non dovrebbero esserci grossi problemi. La condizione fisica di Marko Anrautovic è rientrata e Marcus Thuram è in forma. Resta il punto interrogativo sui sudamericani impegnati con le rispettive Nazionali. Alexis Sanchez e Lautaro Martinez torneranno a disposizione di Simone Inzaghi solo 48 ore prima della trasferta di Torino. Ciò che è chiaro, però, è che il cileno partirà dalla panchina, per lasciare spazio al bomber argentino. Questo nonostante Lautaro Martinez mercoledì notte sarà impegnato nella sfida dell’Argentina contro il Brasile.