Bastoni, apprensione Inter: il programma previsto per l’infortunio – SM

Alessandro Bastoni, fermatosi in Nazionale per l’infortunio al polpaccio, preoccupa l’Inter. Ancora molti punti interrogativi sulle sue condizioni, che secondo SportMediaset potranno essere chiarire la prossima settimana.

AGGIORNAMENTI – Se dall’Austria giungono buone notizie sulle condizioni di Marko Anrautovic, lo stesso non si può dire su un altro giocatore dell’Inter infortunatosi in Nazionale. Alessandro Bastoni non smette di preoccupare l’ambiente nerazzurro, nel quale sembra esserci molta apprensione, stando a quanto riporta SportMediaset. Non è ancora chiara l’entità dell’infortunio al polpaccio e, in questo senso, la prossima settimana sarà decisiva per saperne di più e per risolvere gli interrogativi. Lunedì, infatti, Bastoni continuerà il ciclo di terapie, mentre martedì si sottoporrà a nuovi esami. Dall’esito delle visite l’Inter potrà finalmente capire se l’infortunio è lieve e curabile oppure consiste in una lesione più grave. Nel primo caso Bastoni potrà rientrare a disposizione di Simone Inzaghi entro il 2023, nel secondo resterà fuori molto più a lungo.