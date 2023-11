Zielinski lancia segnali al Napoli? Alla finestra l’Inter ma non solo! – SM

Piotr Zielinski è uno dei profili per il quale l’Inter ha dimostrato interesse in più occasioni. Il contratto del centrocampista col Napoli è in scadenza e qualcosa potrebbe muoversi secondo SportMediaset.

SEGNALI – Qual è la situazione di Piotr Zielinski sul mercato? Dopo gli aggiornamenti su Mehdi Taremi, Daniele Miceli parla anche del centrocampista del Napoli anche in ottica Inter, fortemente interessata a lui. Nello studio di SportMediaset il giornalista afferma: «Zielinski è in scadenza di contratto quindi volendo a gennaio potrebbe anche accordarsi con un’altra squadra per muoversi a zero. Però anche dal ritiro della Polonia dal calciatore continuano ad arrivare degli assist importanti per il Napoli. Il centrocampista, infatti, ha dichiarato che non esclude di poter rinnovare col Napoli. La scorsa estate ha rifiutato un ingaggio da un milione di euro al mese dalla squadra araba. Ne percepisce tre a stagione dal Napoli, che chiede però uno sforzo: ridurre l’ingaggio per prolungare preferibilmente fino al 2027. Su Zielinski, in caso di addio a fine stagione al Napoli, ci sono l’Inter e la Juventus».