Juventus-Inter, due ritorni tra i titolari! Allegri punta su Perin − SM

Vigilia di Juventus-Inter, semifinale di andata di Coppa Italia. Allegri si riaffida tra difesa e centrocampo a due titolari. Poi scelto Perin, il portiere di coppa

LE ULTIME − Verso Juventus-Inter, l’attesa semifinale di andata di Coppa Italia. Come riferisce Sport Mediaset, Allegri – tra poco in conferenza stampa – dovrebbe puntare su due ritorni: Alex Sandro in difesa e Rabiot a centrocampo. Il modulo sarà il 3-5-1-1 con Mattia Perin confermato portiere di Coppa Italia. L’attesa per il grande match sta per concludersi, l’Inter è chiamata al riscatto.