Inzaghi-Inter, fine (annunciata) di un rapporto. Ma manca un pezzo

Il futuro di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter non è più incerto, bensì annunciato. Il trattamento nei suoi confronti parla chiaro. Tuttavia, un elemento su tutti non torna.

CAPOLINEA VICINO – La fine del legame tra Simone Inzaghi e l’Inter non è più questione di se, ma di quando. Non potrebbe essere altrimenti dopo il deludente bottino in campionato (già dieci sconfitte, a dieci giornate dal termine). Ma soprattutto a rendere sempre più nitida la parola “fine” è il trattamento di cui il tecnico è protagonista.

NOMI A CASO – Nelle ultime settimane le notizie su Inzaghi riguardano più i possibili sostituti che il rendimento in campo. E la sua situazione è talmente precaria che addirittura il tecnico della Primavera dell’Inter Cristian Chivu è un candidato traghettatore. A dimostrazione di quanto il rapporto sia ormai logoro e prossimo all’interruzione. Un epilogo in cui Inzaghi non è certo esente da colpe. Ma di cui non è l’unico capro espiatorio, sebbene stia combattendo in un territorio di cui non conosce spazi e misure. Ed è questa la cartina di tornasole di ciò che non torna in questa fine (ormai annunciata) del rapporto tra Inzaghi e l’Inter.

CONVINZIONE PIENA – Per capire come si giunge a questo punto, bisogna partire da lontano. Inzaghi arriva all’Inter nell’estate 2021 dopo un autentico blitz di Giuseppe Marotta. Che convince il tecnico a rifiutare il rinnovo con la Lazio e spostarsi a Milano. Eredita la squadra Campione d’Italia 2020/21 firmando un contratto biennale da 4,5 milioni di euro annui. E dopo un primo anno in cui il bis è solo sfiorato, ma con una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana in più, la dirigenza dell’Inter offre subito il rinnovo a Inzaghi. Prolungamento fino al 2024, e ritocco accrescitivo dello stipendio (da 5,5 milioni di euro annui). Un granitico attestato di stima, con la reciproca convinzione di superare alcuni piccoli limiti, ritenuti fisiologici al primo vero banco di prova in un big. Ottime fondamenta da cui ripartire per la stagione 2022/23, giusto? Ebbene no, perché la relazione inizia a erodersi quasi subito.

SOLO NELL’ARENA – Nelle prime dieci gare stagionali, Inzaghi raccoglie ben 4 sconfitte. Prima contro l’ex Lazio, poi nel primo (di tre) derby col Milan, e poi due consecutive contro Udinese e Roma. Queste ultime alla vigilia della gara di andata contro il Barcellona in Champions League. E già dopo la sconfitta di Udine, datata 18 settembre 2022, la posizione di Inzaghi inizia a traballare. Tanto che già il giorno successivo compare all’improvviso la parola “esonero” associata a lui. Un segnale flebile ma chiaro. Già in quel momento, la dirigenza dell’Inter inizia a mettere in discussione Inzaghi. Una scelta totalmente incomprensibile, considerando il rinnovo di pochi mesi prima. Perché un cambio di rotta così repentino? Perché dubbi e perplessità sollevati ad ogni passo falso in stagione? Non sono certo attribuibili a questo isolamento le dieci sconfitte stagionali. Ma di sicuro Inzaghi si è trovato improvvisamente solo, a combattere su tutti i fronti. Un trattamento immeritato, da parte di chi era al suo fianco fino a poco prima.